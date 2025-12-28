Los Tarrales: La reserva natural que debes visitar en Suchitepéquez

-

La Reserva Natural Privada Los Tarrales, ubicada en Patulul, Suchitepéquez, se consolida como el destino ideal para el aviturismo y el descanso, ofreciendo 1,300 hectáreas de vida silvestre, plantaciones de café galardonado y senderos para toda la familia.

Los apasionados por la naturaleza y la tranquilidad que se vive en los bosques pueden hallar en la Reserva Natural Privada Los Tarrales su próximo destino a explorar.

Esta finca ubicada en la Tierra del Zapote, Patulul, Suchitepéquez, invita a conocer la diversa vida silvestre tropical de la región, la cual se puede apreciar entre las plantaciones de este recinto de 1,300 hectáreas.

El lugar es ideal para el avistamiento de aves. (Foto: Los Tarrales Natural Reserve)

Aquí se puede caminar por numerosos senderos y aprender cómo se cultiva y procesa su galardonado café, en una finca que funciona desde fines del siglo XIX.

Entre las actividades a realizar en la reserva están el avistamiento de aves por la mañana, por la tarde y el día completo.

La pava cornuda, tángara de rabadilla azul, semillero azul y muchos más pájaros pueden ser apreciados al pasear entre los senderos; se estima que hay unas 350 especies exóticas en el lugar, las cuales llaman la atención de los amantes del aviturismo.

El Lodge tiene su propia sala de estar y porche privados con una hamaca, ideal para hasta cinco personas. (Foto: Los Tarrales Natural Reserve)

También se pueden hacer recorridos por senderos, visitas guiadas hacia una catarata, recorridos en bicicleta en el espeso bosque, visitas al molino de café, entre otras atracciones.

En el lugar se ponen al servicio del visitante guías expertos contratados en comunidades cercanas. Los interesados en contar con este acompañamiento deben realizar sus reservas con 48 horas de anticipación.

Hay más de 360 especies de aves para ver en Los Tarrales. (Foto: Los Tarrales Natural Reserve)

A descansar se ha dicho

También se cuenta con un alojamiento confortable para brindar a los visitantes una experiencia inolvidable, pues el área de hospedaje tiene habitaciones sencillas y dobles, cuyos huéspedes pueden hacer uso de la piscina.

Asimismo, ofrecen servicios de alimentación de primera. Hay variedad de opciones de comidas en rotación constante, también para satisfacer las necesidades de personas vegetarianas, quienes no consumen gluten y otras dietas específicas.

Venados están libres y resguardados en este lugar. (Foto: Los Tarrales Natural Reserve)

Además, mientras se disfruta la estancia en este paraíso boscoso, se puede degustar el café que aquí mismo se cosecha; también se puede comprar para llevar a casa o comprarse en línea.

Una vez que se realiza el pedido, se tuesta, empaca y se envía el café para que se entregue en aproximadamente en cinco días o menos.

En la región, el grano producido en este lugar es muy conocido, pues se han esforzado por cosechar café de calidad desde que la reserva fue adquirida por la familia Burge, de Virginia, EE. UU., en 1940.

Aquí se producen más de 2 millones de libras de café madura al año y se genera empleo para cientos de pobladores de también protegen la vida silvestre del territorio.

Desde la llegada se pueden apreciar áreas señalizadas. (Foto: Los Tarrales Natural Reserve)

Planifica con tiempo

Quienes deseen visitar este lugar deben realizar una reservación previa, pues solo de esta manera se recibe a los visitantes, quienes pueden disponer del área de estacionamiento del lugar.

Si tu idea es únicamente pasar algunas horas en el lugar, también puedes reservar pases de día, con los que de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde tienes permitido recorrer los senderos a tu ritmo.

Se recomienda a los visitantes que para tener una experiencia cómoda se debe llevar ropa y calzados adecuados para explorar el lugar, linterna y repelente contra insectos.

Aunque muchos turistas ahora se hacen acompañar de sus fieles amigos peludos al pasear, debes tomar en cuenta que en este lugar no se permite el ingreso de mascotas, según lo especifica su página web.

A distintas horas del día se pueden realizar los tours de avistamiento de aves. (Foto: Los Tarrales Natural Reserve)

El lugar se encuentra en las faldas del volcán Atitlán, en la ladera sur, específicamente en el km 164.2 de la Ruta Nacional 11, a unos 125 km de distancia con la Ciudad de Guatemala.

Para llegar te demorarás unas tres horas en automóvil, desde la Ciudad de Guatemala o La Antigua Guatemala, a través de la ruta CA-2, hasta llegar a Cocales, donde se cruza a la derecha en la carretera que lleva a Patulul y San Lucas Tolimán.

En el km 131.2 se cruza a la izquierda para entrar a la Reserva, recorriendo 300 m de terracería en buen estado. Si sales desde Panajachel podrías tardar una hora y media de camino, por la ruta RN-11.