50 centros educativos completan el curso de educación ambiental

Durante el ciclo escolar 2025, el Programa Educando para Conservar, impulsado por la Asociación Amigos del Lago de Atitlán, contando con el apoyo de Agua Pura Salvavidas y otras marcas. Concluyó la fase uno en 50 centros educativos de Sololá.
Con esta iniciativa, los promotores buscan fortalecer el conocimiento y compromiso ambiental en la comunidad educativa para promover la conservación del Lago de Atitlán, los recursos naturales y culturales de la región.
En esta séptima edición, más de 3 mil 500 estudiantes y 171 docentes fueron abarcados durante esta primera fase.
La metodología del programa se desarrolla en tres fases, abarcadas en tres años, con acompañamiento técnico y pedagógico en los centros educativos.
Desde su inicio en 2016, el programa ha alcanzado 17 de los 19 municipios del departamento; impactando a más de 21 mil estudiantes, 928 docentes y 1 mil 550 padres de familia.
Para este nuevo año, se utilizó el Material de Referencia Educando para Conservar, compuesto por siete módulos temáticos:
- Medio Ambiente
- El Bosque
- El Agua y las Cuencas Hidrográficas
- El Suelo
- Saneamiento Ambiental
- Conservación de Bienes y Servicios Ambientales
- Valoración de Recursos Naturales y Culturales
Este material fue elaborado de forma participativa con el equipo técnico de la asociación y otras instituciones con enfoque tanto ambiental como cultural.
Educando para Conservar continúa impactando en educación ambiental en Guatemala, demostrando que el trabajo conjunto entre comunidad, instituciones y sector privado puede generar cambios significativos en la protección de nuestro entorno.