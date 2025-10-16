Versión Impresa
50 centros educativos completan el curso de educación ambiental

  • Por Redacción comercial
16 de octubre de 2025, 15:23
Durante el ciclo escolar 2025, el Programa Educando para Conservar, impulsado por la Asociación Amigos del Lago de Atitlán, contando con el apoyo de Agua Pura Salvavidas y otras marcas. Concluyó la fase uno en 50 centros educativos de Sololá.

Con esta iniciativa, los promotores buscan fortalecer el conocimiento y compromiso ambiental en la comunidad educativa para promover la conservación del Lago de Atitlán, los recursos naturales y culturales de la región.

En esta séptima edición, más de 3 mil 500 estudiantes y 171 docentes fueron abarcados durante esta primera fase.

La metodología del programa se desarrolla en tres fases, abarcadas en tres años, con acompañamiento técnico y pedagógico en los centros educativos.

Desde su inicio en 2016, el programa ha alcanzado 17 de los 19 municipios del departamento; impactando a más de 21 mil estudiantes, 928 docentes y 1 mil 550 padres de familia.

Para este nuevo año, se utilizó el Material de Referencia Educando para Conservar, compuesto por siete módulos temáticos:

  • Medio Ambiente
  • El Bosque
  • El Agua y las Cuencas Hidrográficas
  • El Suelo
  • Saneamiento Ambiental
  • Conservación de Bienes y Servicios Ambientales
  • Valoración de Recursos Naturales y Culturales

Este material fue elaborado de forma participativa con el equipo técnico de la asociación y otras instituciones con enfoque tanto ambiental como cultural.

Educando para Conservar continúa impactando en educación ambiental en Guatemala, demostrando que el trabajo conjunto entre comunidad, instituciones y sector privado puede generar cambios significativos en la protección de nuestro entorno.

