¡Ya hay capturas! 55 fusiles y más de 14 mil municiones le robaron al Ejército

Fusiles, tolvas y lanzagranadas figura en el lote que fue sustraído de instalaciones militares, en Petén.

EN CONTEXTO: Cámara de Industria alerta por riesgos, tras robo de armamento del Ejército

Un día después de que el Ejército denunció el robo de armamento en instalaciones del Comando Aéreo del Norte, en Petén, se conocieron detalles de lo sustraído.

Fue el Ministerio Público (MP) el que informó la cantidad y características del lote que habría sido despojado:

55 fusiles

14,420 municiones calibre 5.56 milímetros

92 tolvas de 35 cartuchos cada una

19 tolvas de 20 cartuchos cada una

3 lanzagranadas

De acuerdo con el reporte, todo ello habría sido trasladado del almacén de armas hacia el exterior, con fines de venta ilícita.

Según el MP, quiener robaron armamento del Ejército buscarían venderlo de manera ilegal. (Foto: Archivo/Soy502)

Cuatro capturados

Hasta el momento, se desconoce quiénes estarían detrás del robo, pero el MP indicó que ya hay cuatro personas detenidas. Su identidad o vinculación con la entidad castrense no ha sido revelada, debido a que el expediente está bajo reserva judicial.

El ente investigador solo informó que, en seguimiento al caso, se ejecutaron de manera simultánea seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en los municipios de Flores, San Benito y San Francisco, lo cual propició las detenciones.

"En los operativos se efectuó el procesamiento, análisis y documentación fotográfica de los escenarios criminales, identificación de posibles rutas de escape, localización de cámaras de videovigilancia y entrevista a posibles testigos", reza el informe del MP.

Ahí también se menciona que "se incautaron diversos indicios que fortalecerán la investigación, entre estos, ocho teléfonos celulares", los cuales serán analizados.

El MP, en coordinación con la PNC, desarrolló varias diligencias para esclarecer el robo de armas y municiones en instalaciones del Ejército. (Foto: MP)

Urgen acciones

La tarde de este domingo, la Cámara de Industria de Guatemala alertó sobre el riesgo que eso supone para la población el robo de tal armamento y calificó de "inaceptable" lo ocurrido.

"Este hecho revela una grave falta de control por parte de las autoridades del Ministerio de la Defensa sobre armas de alto poder que representan una amenaza directa para la vida de los guatemaltecos y para la seguridad nacional", reza un comunicado difundido por la entidad.

Ahí también urge la implementación de las medidas necesarias para deducir responsabilidades y garantizar la "absoluta transparencia sobre el avance de la investigación".