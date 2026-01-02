Los momentos más icónicos en la historia de MTV

-

La influencia del canal trascendió la música y la televisión.

El 2026 marca el fin de una era, luego de que el canal emitiera su última transmisión el 31 de diciembre, dando cierre a una etapa icónica centrada en la música y la cultura juvenil.

Desde su primera emisión en 1981, MTV no solo cambió la forma en la que los televidentes disfrutaban de la música, sino que marcó tendencias e impulsó la carrera de grandes estrellas como Michael Jackson, Madonna, Nirvana y Guns N' Roses.

Cambio generacional

El programa logró captar la atención del público ochentero que estaba acostumbrado a escuchar sus temas favoritos por la radio, debido a que inició sus transmisiones con el videoclip de Video Killed the Radio Star de The Buggles, siendo una referencia al cambio del consumo de la música.

Acontecimiento histórico

El 10 de marzo de 1983, Michael Jackson hizo historia al convertirse en el primer cantante afroamericano en aparecer constantemente en la emisión de MTV con el estreno del video de Billie Jean.

Beso prohibido

Uno de los momentos más comentados de los MTV Video Music Awards ocurrió en 2003, cuando Madonna besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante su presentación, generando un fuerte impacto cultural y debate a nivel mundial.

Faceta emocional

@daus.amora #nirvana#kurtcobain #unplugged ♬ suara asli - Daus Amora

El MTV Unplugged de Nirvana, grabado en 1993, mostró una faceta emocional de la banda de rock estadounidense nunca antes vista: la melancolía. El concierto se convirtió en icónico para los seguidores del canal.

Lado rebelde

En los MTV Video Music Awards de 2010, Lady Gaga apareció con un vestido hecho de carne cruda, siendo uno de los momentos más impactantes y comentados en la historia de MTV, por el trasfondo de la idea, ya que la artista buscaba la libertad de expresión.

En los MTV Video Music Awards de 2010, Lady Gaga apareció con un vestido hecho de carne cruda, siendo uno de los momentos más impactantes y comentados en la historia de MTV, por el trasfondo de la idea, ya que la artista buscaba la libertad de expresión.