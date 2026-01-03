EEUU: Guatemalteca muere tras ataque armado, sospechan de su hijo

-

La muerte de la guatemalteca en Maryland causa consternación entre sus conocidos.

Una mujer guatemalteca identificada como María Hernández González, de 44 años, fue asesinada en su vivienda en Laurel, Maryland, en un hecho que ha conmocionado a su comunidad, ya que su hijo es el principal sospechoso en asesinato.

Según las autoridades del condado de Prince George, su hijo de 22 años, identificado como Fredy Grijalva Hernández, fue detenido y enfrenta cargos de homicidio.

La tragedia ocurrió la noche del 27 de diciembre, cuando la víctima fue encontrada con graves lesiones dentro de su casa, que le provocaron la muerte.

La comunidad migrante se unió para apollar a la guatemalteca. (Foto: Soy502)

Vecinos y familiares expresaron consternación por lo sucedido, mientras organizaciones comunitarias advierten que este caso refleja la vulnerabilidad de muchas familias migrantes frente a la violencia doméstica.

Las autoridades han detenido al hijo de la guatemalteca bajo el cargo de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados.

Hasta el momento permanece en un centro correccional sin derecho a fianza, ya que el proceso judicial en su contra siegue en proceso.

La guatemalteca era madre de dos hijos, laboraba en un restaurante de comida rápida y amigos y familiares han iniciado una colecta de fondos en la plataforma GoFundMe para reunir dinero y repatriar los restos de la originaria de Jutiapa.

Fredy Grijalva Hernández, hijo de la víctima, es el principal sospechoso en el caso.

*Con información de Centroamérica 360