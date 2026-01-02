La Catedral de Sololá: 4 siglos de fe y patrimonio cultural

-

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción es el principal centro de fe e historia en el departamento de Sololá.

Con orígenes que se remontan a 1547, este templo histórico Sololá no solo es el corazón de la Diócesis de Los Altos Guatemala, elevada a esta categoría por Pío XII en 1951, sino que resguarda un incalculable patrimonio cultural Sololá, destacando la antigua Imagen Virgen Sololá plata de la Virgen de la Asunción Sololá, una obra de arte que sobrevivió a la reconstrucción Catedral Sololá tras el terremoto de 1976.





La Virgen de la Asunción, la patrona de Sololá, es resguardada en el templo. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción es uno de los principales referentes religiosos e históricos de Sololá. Su construcción, en la forma en que se conoce actualmente, inició en 1970 y desde entonces se ha consolidado como el centro de la vida litúrgica del departamento, especialmente durante las celebraciones del 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción.





Entre 1970 y 1980 se comenzó a edificar el nuevo templo, que ahora es la catedral de la Virgen de la Asunción. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Los orígenes del templo se remontan a los años posteriores a la fundación de Sololá, en 1547, cuando la iglesia local fue colocada bajo la advocación mariana de la Asunción. A lo largo de los siglos, la estructura original sufrió daños causados por terremotos, lo que obligó a sucesivas reconstrucciones impulsadas por comisiones comunitarias y misioneros franciscanos.





La catedral se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad del Paisaje. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El 15 de marzo de 1951, la parroquia fue elevada a catedral con la creación de la Diócesis de Los Altos mediante la bula Omnium in Orbe, emitida por el papa Pío XII, hecho que reforzó su relevancia para la iglesia católica en el altiplano occidental. Años después, en 1959, fue consagrado el primer obispo de la diócesis, monseñor Angélico Melotto.

Durante su reconstrucción, la nueva catedral sufrió daños severos a causa del terremoto de 1976, lo que provocó un retraso significativo en las obras.





Cada comunidad del municipio se organizó y se turnaban para desarrollar las labores de edificación del templo. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Uno de sus mayores tesoros es la imagen de la Virgen de la Asunción, una escultura tallada en madera y recubierta con plata repujada, con detalles en oro y plata. Su autor es desconocido. Registros históricos indican que la imagen ya existía en 1584 y que habría sido elaborada en el siglo XVIII. Algunos historiadores señalan que pudo haber sido enviada desde España.

Hoy en día, la catedral tiene capacidad para unas 600 personas y continúa siendo el principal punto de oración, celebración y encuentro para los fieles sololatecos, además de un valioso patrimonio cultural y espiritual para la comunidad.

