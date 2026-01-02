Todo lo que se sabe del spin off live action de "Stranger Things"

- El próximo spin-off de Stranger Things no será una secuela. LEE: Netflix colapsa de nuevo por el final de "Stranger Things" Además del desarrollo del spin-off de la serie animada Stranger Things: relatos del 85, los creadores trabajan en un nuevo proyecto en live action, separado del programa original. Los hermanos ya trabajaron en un proyecto animado. (Foto: X) Los hermanos Duffer han aclarado que su nueva idea no se trata de una continuación directa de la historia de Eleven, Dustin, Mike o Lucas, sino de un "borrón y cuenta". El proyecto contará con nuevos personajes, una ambientación distinta y una mitología propia, por lo que es muy probable que la historia se desarrolle fuera de Hawkins. El nuevo proyecto será independiente de la historia original. (Foto: X) DESCUBRE: El último episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" El nuevo spin-off estará conectado con Stranger Things, aunque no de la manera convencional, ya que responderá las dudas de los fans que la serie no pudo responder. La trama contará con personajes nuevos. (Foto: X) Según los Duffer, la idea se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero su objetivo será crear una identidad propia, distinta a la original.