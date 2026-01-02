Todo lo que se sabe del spin off live action de "Stranger Things"

Versión Impresa
  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
02 de enero de 2026, 15:19
Los hermanos Duffer continúan expandiendo el universo de la serie. (Foto: X)

El próximo spin-off de Stranger Things no será una secuela.

Además del desarrollo del spin-off de la serie animada Stranger Things: relatos del 85, los creadores trabajan en un nuevo proyecto en live action, separado del programa original.

Los hermanos ya trabajaron en un proyecto animado. (Foto: X)
Los hermanos Duffer han aclarado que su nueva idea no se trata de una continuación directa de la historia de Eleven, Dustin, Mike o Lucas, sino de un "borrón y cuenta".

El proyecto contará con nuevos personajes, una ambientación distinta y una mitología propia, por lo que es muy probable que la historia se desarrolle fuera de Hawkins.

El nuevo proyecto será independiente de la historia original. (Foto: X)
El nuevo spin-off estará conectado con Stranger Things, aunque no de la manera convencional, ya que responderá las dudas de los fans que la serie no pudo responder.

La trama contará con personajes nuevos. (Foto: X)
Según los Duffer, la idea se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero su objetivo será crear una identidad propia, distinta a la original.

