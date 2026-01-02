Barcelona está listo para encarar el derbi contra el Espanyol

-

Barsa se prepara para encarar uno de los derbis más igualados de los últimos tiempos.

Barcelona se presenta en el RCDE Stadium para defender su ventaja en el liderato de La Liga, frente a un Espanyol que llega como la grata sorpresa de esta temporada, en el que, además, será la primera ocasión en la que Joan García regrese a la que fue su casa hasta la campaña anterior.

En uno de los derbis más igualados de los últimos tiempos, los azulgranas tratarán de estrenarse en este año con la novena victoria de manera consecutiva en lo que va del torneo local, mientras que los periquitos aspiran a un sexto triunfo seguido.

La última caída del cuadro dirigido por Hansi Flick fue el 26 de octubre del año pasado, en el Santiago Bernabéu (2-1) y desde entonces ha sumado 24 puntos de 24 posibles. También será importante el arquero García, quien llega con dos partidos dejando su portería en cero y que se enfrentará a un ambiente hostil, pues su salida al rival de al lado no fue bien tomada por la afición en el pasado mercado de verano.

Jugadores como Jules Koundé o Pedri pintan para ser titulares, habiendo superado ya sus molestias físicas, aunque Ronald Araújo, que era baja por cuidar su salud mental, no parece apuntar al once inicial.

Enfrente, el Espanyol quiere romper la mala racha que arrastra desde la temporada 2006-2007, la última vez que derrotó como local al Barsa en un partido liguero.