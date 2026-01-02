Danny Ramírez se va de "The Last of Us" por conflictos de agenda

La producción abrirá un nuevo casting para Manny.
El actor estadounidense no podrá continuar interpretando a su personaje en la tercera temporada de The Last of Us.
Danny Ramírez, el actor que dio vida a Manny en la segunda temporada de la serie, se ve forzado a salir del proyecto por incompatibilidades con su agenda.
El exmiembro de las Luciérnagas es descrito como "un soldado leal cuya actitud optimista oculta el dolor de viejas heridas y el temor de fallar a sus amigos cuando más lo necesitan".
Dentro de la historia, Manny es cercano a Abby (Kaitlyn Dever) y la acompaña en su proceso de venganza contra Joel (Pedro Pascal), tras la masacre en el hospital Firefly, donde Joel salvó a Ellie (Bella Ramsay).
The Last of Us: Parte III ya no estará dirigida por Neil Druckmann, el creador del videojuego, y será reemplazado por Craig Mazin, quien ha decidido mantener vivo a Manny y buscará a un nuevo actor que será convocado por casting.