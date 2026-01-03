Estos son los eventos astronómicos que sorprenden en enero 2026

-

El Instituto emitió algunas recomendaciones para que las personas puedan apreciar de mejor manera los fenómenos naturales.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) revela detalles sobre una serie de eventos astronómicos que podrán observarse durante enero de 2026.

Entre estos destacan una Superluna o Luna de Lobo, el perihelio terrestre, la oposición de Júpiter y acercamientos aparentes de la Luna con distintos planetas.

De acuerdo con el Insivumeh, del 3 al 5 de enero se registrará el fenómeno de Superluna, que ocurre cuando el satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la Tierra.

durante los primeros días de enero habrá una superluna. (Foto: / Archivo / Soy502)

Durante estos días, la Luna podrá observarse con mayor brillo y un tamaño aparente superior al habitual en el cielo nocturno.

El 3 de enero también se presentará el perihelio terrestre, momento en el que la Tierra alcanza la menor distancia respecto al Sol debido a la forma elíptica de su órbita.

La institución aclaró que este acercamiento no es un factor determinante en las condiciones climáticas del planeta.

Otro evento relevante será la oposición de Júpiter, prevista para el 10 de enero, cuando el planeta se ubicará en el lado opuesto del Sol.

Esta configuración permitirá observarlo desde aproximadamente las 18:00 horas del 10 de enero hasta las 6:00 horas del 11 de enero, alcanzando su punto más alto alrededor de la medianoche.

Asimismo, el Insivumeh indicó que a lo largo del mes la Luna aparentará acercarse a otros planetas.

Durante este mes la Luna aparentará acercarse a otros planetas. (Foto: Archivo / Soy502)

El 3 de enero se observará próxima a Júpiter; el 23 de enero, cercana a Saturno; y el 30 de enero, nuevamente junto a Júpiter, fenómenos visibles a simple vista bajo condiciones favorables.

Para una mejor apreciación de estos eventos, la institución recomendó ubicarse en lugares con baja contaminación lumínica, lo que facilitará la observación de los astros durante las noches despejadas de enero.