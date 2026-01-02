Está de vuelta: Dani Carvajal ya se entrena con el resto de sus compañeros

-

Xabi Alonso recibe buenas noticias en el primer entreno del nuevo año.

Luego de más de dos meses ausente por lesión, Dani Carvajal finalmente pudo entrenar junto al resto de sus compañeros este viernes en la ciudad deportiva de Valdebebas, que deja buenas sensaciones de cara a la vuelta a las canchas en poco tiempo.

@DaniCarvajal92 pic.twitter.com/i85hS3lMQn — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2026

El lateral derecho es baja desde que sintió molestias el 26 de octubre en el clásico frente al Barcelona, en la misma zona que lo dejó fuera por varios meses en 2024, por lo que verlo nuevamente en el césped es claramente una buena noticias para Xabi Alonso y compañía.

Según se ha podido saber, el objetivo es que pueda ser parte de la expedición que pondrá rumbo a Yeda, Arabia Saudita, la próxima semana, para encarar la Supercopa de España, una en la que ni Éder Militao, Trent Alexander-Arnorld y Kylian Mbappé estarían (todos por lesión), así como Brahim Díaz, quien está con Marruecos en la Copa África.

De esta manera, Xabi ya ve una pequeña luz al final del túnel con la posición de lateral derecho, que ha tenido que llenar Federico Valverde en los últimos duelos, quien incluso también se ha resentido físicamente por jugar demasiados minutos, por lo que la vuelta de Carvajal sería un alivio para todos.