Aaron Herrera descarta jugar para la Selección de Guatemala

Las esperanzas de que Aaron Herrera juegue para la Selección de Guatemala se han desvanecido luego de unas declaraciones del jugador.

Las esperanzas de que Aaron Herrera juegue para la Selección de Guatemala se han desvanecido luego de unas declaraciones del jugador.

En unas recientes declaraciones, el actual futbolista del Real Salt Lake, afirmó que se mantiene enfocado en representar a los Estados Unidos.

Con 24 años de edad, Aaron Herrera tiene un valor en el mercado en Transfermarkt de 2 millones de euros, ya que prácticamente toda su carrera la hecho en el fútbol de los Estados Unidos y aunque no ha tenido la oportunidad de debutar o ser llamado a la Selección Mayor de este país, Herrera quiere seguir luchando por este objetivo, así lo afirmó en unas recientes declaraciones para una entrevista con los aficionados del Real Salt Lake.

"Mi sueño desde niño siempre ha sido jugar para la Selección de Estados Unidos, yo nunca supe que podía jugar para la Selección de Guatemala, sino hasta hace unos años que me enteré que podía sacar el pasaporte guatemalteco por medio de mi papá, pero desde que he estado creciendo, mi meta siempre ha sido jugar para Estados Unidos y no me voy a rendir, ni a tirar la toalla", afirmó Aaron Herrera.

Con estas palabras, Aaron Herrera prácticamente le cierra las puertas al proyecto de Luis Fernando Tena, quien estaba muy interesado en poder llevarlo a la Selección de Guatemala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aaron Herrera (@aaronherrera_22)

*Con información de fútbol Centro América.