Centro de Salud arde en llamas (video)

Las enormes nubes de humo alertaron a los pobladores.
OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta! El virus que está causando fuerte dolor abdominal y fiebre en niños
El Centro de Salud de Panzós, en Alta Verapaz, ha sido consumido por las llamas esta mañana de jueves 14 de mayo.
Un video compartido por uno de los pobladores, muestra cómo el centro arde en llamas, mientras enormes nubes de humo cubren una buena parte del sector.
Según testigos, el lugar no cuenta con una estación de bomberos, por lo que muchos vecinos claman por ayuda.
Estas son las imágenes:
Hasta ahora se desconoce si hay heridos.
Noticia en desarrollo.