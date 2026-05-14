Guatemala solo jugará dos amistosos de los tres previstos previo al Mundial

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A pesar de haber anunciado tres amistosos durante la fecha FIFA de junio, justo en las semanas previas de la Copa del Mundo de United 2026, la Selección Nacional solamente disputará dos duelos en esta ventana, tras no recibir el aval para el duelo contra Austria en Estados Unidos.

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"Dentro de la planificación de partidos se tenía programado para el 10 de junio enfrentar a la Selección de Austria, sin embargo, la FFG ha recibido notificación donde FIFA no avala la realización de dicho encuentro", expresó la Federación en un comunicado publicado en redes sociales.

️ FFG INFORMA pic.twitter.com/TTv2FHNO68 — FFG (@fedefut_oficial) May 13, 2026

Sin dar mayor explicación, todo parece indicar que el máximo ente rector del futbol a nivel internacional habría "cancelado" dicho enfrentamiento debido a que Guatemala ya contaba con otros dos amistosos programados y el reglamento FIFA indica que ningún equipo podría jugar más en una misma ventana.

Por lo tanto, la selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena se enfocará solamente en los duelos contra República Checa, el 4 de junio, y Ecuador, tres días después, ambos como parte de la preparación de estas naciones rumbo al Mundial, que dará inicio el 11 de ese mes.

Mientras tanto, algunos jugadores ya fueron convocados para un microciclo esta semana, todos de equipos que no están en la final del torneo Clausura 2026 o que ya no tienen actividad en el extranjero.