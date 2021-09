ABBA se lanza a una nueva aventura musical 40 años después

La banda sueca regresa en una nueva aventura donde anunciarán nuevas canciones y una serie de espectáculos que celebrarán temas clásicos mediante hologramas

Cuarenta años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA anuncia este jueves en Londres una nueva aventura, que incluiría la publicación de canciones inéditas y un espectáculo con hologramas de sus miembros ahora septuagenarios.

El grupo difundió recientemente un mensaje en las redes sociales invitando a sus seguidores a un nuevo “viaje”, con fecha del 2 de septiembre de 2021, alimentando especulaciones sobre su retorno.

También publicó misteriosos vídeos, que incluyen una versión a piano de Dancing Queen y prometió un histórico livestream a las 16:45 GMT.



A esa hora, la discográfica Polydor organiza un evento con la prensa en Londres para revelar varias sorpresas, cuyos detalles los organizadores no quisieron adelantar, limitándose a asegurar que “valdrán la pena”.



Según el diario británico The Sun, se anunciarán nuevas canciones y una serie de espectáculos que celebrarán temas clásicos mediante hologramas: canciones como Dancing Queen, Money, Money, Money y Waterloo serían interpretadas por los “Abba-tares”, es decir, avatares de los componentes del grupo cuando eran jóvenes.

El espectáculo podría verse a partir del próximo mayo y hasta 2025, con ocho representaciones semanales, en un teatro de 3.000 plazas construido para la ocasión en el este de Londres, según el rotativo. Después viajaría a Estocolmo o Las Vegas.

Así lucen los integrantes de ABBA. (Fotos: Next)



Los cuatro miembros de ABBA superan ahora los 70 años: Anni-Frid Lyngstad tiene 75, Agnetha Fältskog, 71; Björn Ulvaeus, 76, y Benny Andersson, 74.



El sueco Carl Magnus Palm, experto en el mítico grupo, aseguró que la creación de estos avatares digitales retrasó su regreso. “Tuvieron problemas tecnológicos, no salió como esperaban”, afirmó. “Por fin estaban listos para lanzarse hace un año, pero entonces llegó la pandemia”, precisó.

En su opinión, ABBA recurrió a una tecnología muy avanzada, por lo que sus hologramas tendrán un aspecto realista. “Los miembros reales de la banda no van a estar allí, pero creo que habrá músicos en vivo tocando junto con el ‘ABBA digital’ y se verán como las versiones jóvenes de sí mismos. Como se veían en 1979”, precisó.



Música nueva en camino



El 27 de abril de 2018, los componentes del grupo anunciaron que habían vuelto al estudio por primera vez en casi cuatro décadas. Se grabaron dos canciones: una titulada I Still Have Faith in You y la otra Don’t Shut Me Down. Pero la promesa de publicar nuevos temas se fue posponiendo.



Björn Ulvaeus aseguró recientemente que habría nuevo material antes de finales de 2021. “Habrá nueva música este año, eso es seguro, no se trata de si podría ocurrir, sino que ocurrirá”, declaró en mayo al diario australiano The Herald Sun.



Y en abril aseguró al británico The Times haber escrito las letras de nuevas canciones y que Andersson compuso la música. El grupo “sigue sonando muy ABBA”, afirmó.