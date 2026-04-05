El regalo que Elena Rose le dio a Ricardo Arjona en un concierto

Elena Rose subió al escenario con Ricardo Arjona en el "Kaseya Center" de Miami pero no llegó con las manos vacías, sorprendiendo al guatemalteco con un regalo.
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La intérprete de "Me lo merezco" fue invitada especial a uno de los shows de "Lo que el seco no dijo" en Estados Unidos, para cantar junto a Ricardo "Fuiste tú".
Rose dio al famoso un significativo postre: "Hoy te traje unos pirulines de Venezuela porque Venezuela te quiere mucho, gracias, muchas gracias", dijo la estrella sudamericana.
"Trajiste un pedacito de Venezuela entonces", le contestó Arjona, luego ambos cantaron el famoso éxito que es interpretado originalmente con Gaby Moreno.
Los fans gritaron de emoción al notar esta fusión con la que rompen fronteras. El momento fue compartido por las redes de Billboard y del Kaseya Center.
Tras esto Elena Rose viajó a Guatemala donde tuvo una presentación como parte de la "Gira Refrescante Pepsi", siendo recibida con mucho cariño.
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