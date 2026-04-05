Pamela Lorenzo cautiva paladares en Zacapa con auténtico ramen japonés

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Conoce a Pamela Lorenzo, la emprendedora que transformó su amor por la cocina japonesa en un negocio exitoso y conquistó el paladar de los zacapanecos con su Tonkotsu Ramen artesanal.

Desde hace algunos años en Zacapa, Pamela Lorenzo emprendió con la venta de ramen en su hogar, un platillo japonés que consiste en fideos, caldo a base de hueso de cerdo, champiñones, cebollín, huevo marinado y chuleta.

"Con mi esposo, Vinicio, nos gusta mucho la comida japonesa y, porque queríamos probar algo nuevo, iniciamos probando preparar este platillo, pero fue un proceso largo, ya que probamos diferentes recetas, hasta que logramos la exacta", manifestó.

Este plato ha tomado relevancia en el país en los últimos años. (Foto: Ramen Zacapa)

Lorenzo ofrece el platillo los miércoles y para las personas que no coman cerdo o sean alérgicas, pueden pedirlo de pollo, al número 3281-7459; el costo del mismo es de Q70.

"Existen varias versiones del platillo, pero nosotros nos inclinamos por uno de los más populares, que es el Tonkotsu ramen, cuyo caldo se cocina por diez horas para sacar del hueso todo el sabor", explicó.

Desde un día antes inicia el trabajo para la preparación. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La emprendedora también ofrece variedad de productos japoneses y coreanos para los interesados en probar algo diferente.

Preparar ramen puede ser tan sencillo como mejorar un paquete instantáneo o tan elaborado como cocinar un caldo desde cero por horas.

Si a ti también te gusta el ramen y quisieras emprender como Pamela, acá te contamos paso a paso cómo preparar el platillo japonés.

Pamela también ofrece otros productos de origen japonés. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Paso a paso

Ramen tradicional

Hierve huesos de pollo o cerdo con jengibre, ajo, cebollín y zanahoria. Para un sabor profundo, deja cocinar a fuego lento de dos a ocho horas.

Mezcla salsa de soja, mirin (o sake) y un poco de azúcar. Caliéntalo con ajo y jengibre, luego deja reposar.

Hierve huevos por seis minutos y medio para que la yema quede líquida. Pélalos y marínalos en una mezcla de soja y mirin por al menos dos horas.

Dora panceta de cerdo en una sartén y luego cocínala dentro del caldo o en una mezcla de soja.

En un bowl, coloca dos cucharadas de tare, un chorrito de aceite de sésamo, el caldo caliente, los fideos cocidos (3-5 minutos) y termina con los toppings: la panceta, medio huevo, cebollín picado y alga nori.

El éxito de Pamela radica en no haber tomado atajos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Ramen rápido (Mejorando el de paquete)

Si tienes poco tiempo, puedes transformar un ramen instantáneo en una comida completa en diez minutos.