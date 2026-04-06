Burruchaga deja escapar la opción de estrenar palmarés en tenis

-

El argentino Román Burruchaga dejó escapar la oportunidad de ganar su primer título en el circuito profesional de tenis, al perder este domingo la final del ATP 250 de Houston frente al estadounidense Tommy Paul.

DEPORTES: Celtics vencen a los Raptors y mantienen ventaja sobre Knicks

En su primera final en el tour, el tenista de 24 años cayó en tres sets por 6-1, 3-6, 7-5 frente a un local (28 del ranking mundial) que conquistó su quinto título.

"No es fácil hablar en este momento", dijo Burruchaga (77) durante la ceremonia de premiación. "Estoy orgulloso con la semana que tuve, espero tener nuevas oportunidades como esta en el futuro".

ℙℝ ℕ ℝℝ



Tras levantar 3 match point, Tommy Paul se lleva el titulo en Houston ante Roman Burruchaga en 2 horas y 40 minutos de juego



Quinto titulo para el norteamericano, el #USClay es el primero en polvo de ladrillo pic.twitter.com/5577MnApzt — Orbita del Tenis (@OrbitadelTenis) April 5, 2026

Hijo del exfutbolista argentino Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Albiceleste en 1986, el subcampeón desperdició tres bolas de partido con un 5-4 a su favor en el tercer set, dos de ellas malogradas con errores no forzados.

Paul, de 28 años, retomó el control, le rompió el servicio de inmediato y terminó llevándose el partido en su primera oportunidad. Logró así su primer título sobre tierra batida, después de haberse coronado en pista dura y en hierba.

Battling back



Roman Burruchaga takes the second set 6-3 against Paul!#USClay pic.twitter.com/QiCRFkfFtk — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

"Felicidades a Román, el nivel de hoy ha sido muy bueno", reconoció Paul. "Entiendo que viniste de Sudamérica esta semana y el nivel ha sido increíble, fue un honor competir contigo".

Burruchaga se va con el mal sabor de perder su primera final, pero con la satisfacción de una semana de muy buenos resultados en la que venció a rivales mejor posicionados en el escalafón mundial, como el estadounidense Brandon Nakashima (33°) en la segunda ronda y el austríaco Dominic Thiem (22°) en cuartos.

A pesar de la derrota, el argentino alcanzará el puesto 62 de la clasificación ATP el lunes, su mejor marca, y Tommy Paul subirá al lugar 18.