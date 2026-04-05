Pajapita: El municipio de San Marcos que nació al ritmo del vapor ferroviario

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Desde sus raíces prehispánicas mames hasta su fundación oficial como municipio en 1920, descubre cómo Pajapita, San Marcos, se transformó en un motor económico lleno de cultura y tradición.

La historia de Pajapita, San Marcos, es un relato fascinante, en el que la modernidad del siglo XX se entrelaza con raíces ancestrales y una identidad forjada al ritmo del vapor ferroviario.

Ubicado en una posición geográfica privilegiada de la región suroccidente del país, este municipio es un testimonio vivo del desarrollo económico y social de la costa del Pacífico.

Juany Martínez, reina del municipio en 1965, acompañada del gobernador Departamental; atrás se ve el edificio municipal. (Foto: Archivo)

El término "Pajapita" es objeto de análisis de la tradición oral; una de las versiones más populares cuenta que debido a que la zona estaba cubierta de extensos pastizales o "paja", cuando el tren anunciaba su llegada, los vecinos decían: "Debajo de la paja el tren pita"; con el tiempo, esta frase se habría abreviado hasta formar el nombre actual.

Por otra parte, estudios etimológicos sugieren una raíz más profunda vinculada al náhuatl. Se dice que proviene de "Paxte", o bien, planta filamentosa, de la combinación que deriva en "Pajapan", que significa "lugar entre agua".

La Estación del Ferrocarril fue importante para que se desarrollará la economía del municipio. (Foto: Archivo)

Aunque el asentamiento en la zona tiene raíces prehispánicas, atribuidas al señorío de los mames que se extendía desde Huehuetenango hasta las llanuras costeras, su consolidación como entidad administrativa ocurrió en el primer cuarto del siglo pasado.

Fue precisamente el 31 de marzo de 1920 cuando el municipio fue fundado oficialmente, lo que significa que recientemente conmemoró 106 años de historia institucional.

El nacimiento de Pajapita fue un proceso de segregación, ya que originalmente estas tierras pertenecían a Nuevo Progreso, conocido anteriormente como San Joaquín y El Progreso.

Bajo el mandato del presidente Manuel Estrada Cabrera, tomaron la decisión política de establecer el nuevo municipio sobre las extensiones de las fincas Bolívar y Belén, según relatan las crónicas locales y testimonios históricos como el del recordado telegrafista Alfredo García.

Este es el libro donde está inscrita la toma de posesión del primer alcalde, en 1922. (Foto: Archivo)

En 1904, mucho antes de su fundación formal, el lugar ya cobraba una relevancia estratégica sin precedentes al convertirse en uno de los últimos eslabones del Ferrocarril Panamericano. La estación, conocida originalmente como Vado Ancho, se transformó en el motor que impulsó el crecimiento poblacional y comercial.

Debido a la gestión de la International Railways of Central America (IRCA), Pajapita destacó como un centro logístico vital para el transporte de carga y pasajeros. Cerca de la antigua estación, en el cantón Ferrocarril, se mantiene el pulso de esta memoria.

La calle Real del Comercio ha sido la más transitada, porque era la que llevaba a la Estación del Ferrocarril. (Foto: Archivo)

Conocida cariñosamente como la "Tierra de los Almendros", Pajapita destaca hoy por su vigorosa producción ganadera y lechera.

Su economía se dinamiza cada sábado con el tradicional día de mercado, una actividad que reúne a comerciantes y visitantes en torno a la costumbre de degustar carne asada en las asaderas locales, una tradición que define el sabor de su convivencia social.