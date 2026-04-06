Video muestra que joven intentó subir a Jetcar antes de desaparecer en lago Atitlán

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Los cuerpos de socorro siguen con la búsqueda para localizar al joven que desapareció en el lago el Sábado de Gloria.

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Un video que circula en redes sociales ha aportado nuevos elementos sobre el caso del hombre que desapareció en el Lago de Atitlán, al evidenciar que intentó regresar a la embarcación momentos antes de sumergirse bajo el agua.

Las imágenes muestran al joven forcejeando en el agua mientras intenta abordar nuevamente el Jetcar del que minutos antes se había lanzado.

En el material se observa que, pese a varios intentos, no logra sujetarse bien ni subir a la nave, en lo que sería el instante de su desaparición.

Los Bomberos Voluntarios identificaron a la persona desaparecida como Jesler Estuardo Palacios, originario de Huehuetenango.

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La búsqueda continuó el domingo, pero no hubo resultados positivos al anochecer.

Para el rastreo, los equipos han recurrido a inmersiones y al uso de un dron subacuático equipado con iluminación, con el objetivo de ampliar la visibilidad en las profundidades.

Las autoridades continúan con las labores de localización, mientras el caso genera atención pública tras la difusión del video que documentaría los momentos previos a la tragedia.