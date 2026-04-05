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Fallece chef Felix Ramiro de "Sabores ancestrales"

  • Con información de Irma Tzi/Colaboradora
05 de abril de 2026, 14:18
Obituarios
El chef Felix Ramiro mantenía vivas las recetas nacionales. (Foto: Facebook)

El chef Felix Ramiro mantenía vivas las recetas nacionales. (Foto: Facebook)

El chef e influencer guatemalteco, Félix Ramiro Macz Botzoc, conocido por su difusión gastronómica en su canal "Saberes y Sabores Ancestrales", falleció.

OTRAS NOTICIAS: Fallece Jorge Saravia, fotoperiodista de cultura y espectáculos

Familiares informaron de su muerte a través su página de Facebook, tras una lucha contra el cáncer, 

chef felix ramiro savboer ancestrales fallecimiento 1

"Hoy nuestros corazones se llenan de tristeza al despedir a quien deja una huella imborrable en nuestras vidas. Su partida deja un gran vacío, pero también recuerdos llenos de amor que vivirá por siempre en nosotros"

"La familia de Saberes y Sabores Ancestrales, con el corazón lleno de dolor, lamenta profundamente la partida de nuestro querido chef FÉLIX RAMIRO, ejemplo de entrega y amor por su arte", se lee. 

Félix compartía recetas mayas ancestrales, difundiendo la importante cultura gastronómica del país. Su legado permite que los sabores nacionales no se pierdan. 

 

  

 

chef felix


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