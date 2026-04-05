José Chamalé: El artista guatemalteco que convirtió su vida en música y poesía

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El cantautor José Chamalé lanzó este año "Calavera Kalandraca", una obra que reúne sus letras desde 1970 hasta hoy. Descubre cómo este referente de la trova reivindica la canción como literatura en un libro que incluye música vía códigos QR.

El cantautor guatemalteco José Chamalé presentó su libro titulado "Calavera Kalandraca, Canciones Inplacientes", publicado por la editorial Parutz'.

Se trata de una obra que reúne las letras de sus canciones escritas desde finales de la década de 1970 hasta la actualidad.

Durante la presentación, el cantautor compartió reflexiones sobre la canción como una forma de literatura. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

En sus inicios, su propuesta musical estuvo influenciada por corrientes como la trova cubana, la nueva canción latinoamericana y la canción de protesta norteamericana. Con el paso del tiempo, el autor amplió su propuesta al incorporar diversos géneros y nuevas temáticas.

Aunque la crítica social y política continúa presente en su obra, sus letras también exploran el amor, la belleza, la ironía y la vida cotidiana.

Por medio de sus canciones, el autor retrata a personas que viven en los márgenes de la sociedad y ofrece una mirada amplia sobre la experiencia humana en un país marcado por las desigualdades.

José Chamalé reunió por primera vez en un libro las letras de sus canciones, marcadas por la crítica social, la poesía y la experiencia latinoamericana. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Poesía se vuelve canción

La presentación del libro contó con la participación de Carolina Escobar Sarti, Gad Echeverría y Ricardo Sáenz de Tejada, quienes reflexionaron sobre el valor cultural y literario de la obra.

Durante su intervención, Escobar Sarti destacó la dimensión histórica y artística del trabajo de Chamalé que reúne una poesía ligada a la música.

"Es un poeta que escribe su canto, es un poeta que canta y un cantor que convierte su poesía en canción. Lo escribe desde Guatemala y desde América Latina", subrayó.

El cantautor guatemalteco José Chamalé presentó su libro Clavera Kalandraka y firmó los ejemplares. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Por su parte, el autor explicó que la publicación busca resaltar el valor literario de la canción. "Este libro es una posibilidad de reivindicar la canción como literatura. Es importante porque hay muchos autores en Guatemala cuyas canciones también sería valioso poder leer en un libro. Son canciones, pero quería recalcar la canción como una obra literaria", destacó.

Chamalé señaló que aunque años atrás publicó un folleto con parte de su trabajo, esta es la primera vez que reúne sus letras en un libro. La obra incluye canciones escritas desde finales de la década de 1970 hasta composiciones recientes.

Durante el encuentro también se mencionó la experiencia del exilio que vivió el artista, etapa que lo llevó a residir en Nicaragua, México y Cuba.

Las letras del cantautor abordan temas como la crítica social, el amor, la ironía y la vida cotidiana. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Variedad

El libro destaca, además, por su vínculo directo con la música del autor, ya que incluye códigos QR que permiten escuchar las canciones relacionadas con los textos.

La publicación también incorpora fotografías que acompañan distintas etapas de la trayectoria del cantautor. De esta manera, Calavera Kalandraca, canciones implacientes, propone una experiencia que combina lectura y escucha.

Al final la presentación del libro, José Chamalé ofreció un concierto, en el que interpretó canciones incluidas en la publicación y cerró la actividad con un encuentro entre palabra escrita y la música en vivo.