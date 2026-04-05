Aqualand: El emprendimiento que nació de un hobby y conquistó Quetzaltenango

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Descubre la historia de Mauricio Pérez, el ingeniero mecánico que fundó Aqualand en Quetzaltenango. Conoce cómo transformó su pasión por las peceras en un negocio de importación y diseño técnico que hoy llega a todo el país.

En Quetzaltenango, donde el comercio y la creatividad se entrelazan, surge la historia de Mauricio Pérez, conocido como Mau, un ingeniero mecánico que transformó su pasatiempo en un negocio consolidado.

Hace aproximadamente seis años, lo que inició como un pasatiempo —la elaboración de peceras— se convirtió en una oportunidad de emprendimiento al detectar un vacío en el mercado local.

Sus peceras son ideales para adornar oficinas o lugares de trabajo. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

A través de grupos en redes sociales, donde intercambiaba ideas y productos con otros aficionados, descubrió que pocas personas ofrecían este tipo de servicios en la región, lo que lo motivó a dar el siguiente paso y formalizar su proyecto.

Así nació Aqualand, empresa dedicada a la construcción de peceras personalizadas y a la importación de peces para la decoración de viviendas, clínicas y oficinas. Desde sus inicios, Mau combinó su conocimiento técnico con creatividad, logrando ofrecer productos que no solo cumplen una función decorativa, sino que reflejan cuidado, detalle y un manejo científico del entorno acuático.

La idea de hacer de su pasatiempo un negocio le ha rendido frutos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Pérez recuerda que su crecimiento tomó un giro inesperado durante la pandemia, cuando, a diferencia de otros negocios que enfrentaron dificultades, el suyo experimentó un aumento en la demanda. "Muchas personas estaban en casa y buscaban mejorar sus espacios, invertir en proyectos y conectar con la naturaleza a través de acuarios", explica.

Actualmente, Aqualand cuenta con una sucursal que integra tres locales, desde donde ha logrado expandir su alcance y enviar productos a distintos puntos del país, respaldado por la confianza de sus clientes.

Aqualand ofrece acuarios personalizados. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

La atención al detalle y la calidad técnica son parte del sello distintivo de la empresa. Para Mau, una pecera no es solo un elemento decorativo. "No es únicamente un recipiente con peces, lleva ciencia, control de temperatura y cuidado del entorno", señala, destacando la importancia de un trabajo especializado que garantice el bienestar de los peces y la durabilidad de las instalaciones.

El mercado al que se dirige Aqualand es especializado y selecto. Los clientes buscan ofrecer un toque distintivo a sus espacios, ya sea en el hogar o en entornos profesionales como clínicas y oficinas, donde la decoración con acuarios aporta tranquilidad y armonía.

Ha tenido la experiencia de importar especies poco conocidas. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Pérez ha sabido combinar su conocimiento técnico con tendencias de diseño, logrando que sus productos sean altamente valorados y se diferencien de opciones más comunes.

La historia de Mauricio Pérez refleja cómo la pasión, la curiosidad y el aprendizaje autodidacta pueden convertirse en un proyecto exitoso. A lo largo de su trayectoria, ha tenido la oportunidad de viajar, conocer nuevos proveedores y adaptarse a los cambios del mercado, especialmente ante la escasez de algunas especies que ahora deben ser importadas.

Además, el uso de redes sociales y plataformas digitales ha permitido que Aqualand mantenga contacto constante con sus clientes, reciba retroalimentación y adapte sus servicios de manera ágil.

Mau convirtió su gusto por los peces en un negocio rentable. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Con la mirada puesta en el futuro, Pérez asegura que continuará desarrollando su trabajo mientras exista la demanda, convencido de que el gusto por lo que hace seguirá siendo su principal motor.

Su historia es un ejemplo de cómo combinar pasión, conocimiento y visión de negocio puede transformar un hobby en una empresa consolidada, llevando un pedazo de naturaleza a hogares y oficinas de todo el país y demostrando que la creatividad local puede abrir caminos significativos en el emprendimiento.