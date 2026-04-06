La imagen histórica tomada por la misión Artemis II

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Una imagen nueva de la Luna fue publicada desde la cápsula Orión, donde cuatro astronautas recorren la mayor distancia alcanzada por una tripulación humana hacia la cara oculta del satélite.

La foto captura la Cuenca Oriental en el borde del disco lunar, un hito visual de la misión, que revela detalles científicos que hasta ahora solo se conocían por sondas automáticas y misiones no tripuladas.

La nueva imagen publicada por la NASA muestra por primera vez la Cuenca Oriental de la Luna captada en su totalidad por una tripulación humana.

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en el extremo suroeste del satélite, con su mayor extensión en la cara oculta por ello esta imagen pudo hacerse, este es un hecho calificado como inédito por la agencia espacial en un posteo de Instagram.

"En esta imagen, la Luna está orientada con el Polo Sur en la parte superior, y comenzamos a ver partes de la cara oculta lunar. Artemis II continúa acercándose a la Luna para realizar un sobrevuelo lunar el lunes 6 de abril", describe la NASA.

Cuenca Oriental de la Luna

Se trata de uno de los accidentes geográficos más jóvenes y mejor conservados en la superficie lunar.

Se formó hace aproximadamente 3800 millones de años al final del llamado Bombardeo Intenso Tardío, etapa en la que el sistema solar habría experimentado un aumento en la frecuencia de impactos de asteroides y cometas, lo que habría provocado la formación de numerosos cráteres tanto en la Luna como en otros cuerpos planetarios.

Dónde se encuentra la tripulación

La NASA confirmó que la cápsula Orión, en su quinto día de misión, está más cerca de la Luna que de la Tierra, tras superar la marca de 211.000 millas desde el planeta y a menos de 70.000 millas del satélite.

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Foto: NASA.