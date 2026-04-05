Thalía porta collares de diseñador guatemalteco Edgar Navarro

La cantante, actriz y empresaria Thalía lució en una editorial de revista piezas del diseñador guatemalteco Edgar Navarro.
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Las joyas se lucieron en una entrevista de la revista "¡Hola! México", vista por millones de fans en el país del norte.
"La diosa del pop latino usando dos de mis diseños en su entrevista para ¡Hola! México", compartió el creador.
Acerca de su trabajo dijo que la primera pieza es un collar de aves, talladas a mano en concha nácar, acompañadas de labradoritas.
El segundo look que lució lo adornó con un layering de dos piezas cerámicas y combinación de ojo de tigre y Jaspe, "Un sueño", agregó.
La trayectoria de Edgar navarro
Su primera colección en colaboración con comunidades artesanas de Guatemala fue presentada en Washington D.C. con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocado en resaltar el valor de las técnicas artesanales con piezas que trascienden la moda cotidiana. Su inspiración es la profundidad emocional, los cristales energéticos y conceptos impregnados de misticismo.
Su trabajo ha sido presentado en Vogue Japan, Vogue México, Vogue Italia, L'Officiel, Vanity Fair, Glamour Magazine, CNN, Glamoholic Magazine, Reforma México. Conoce más de la joyería.
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