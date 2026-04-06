Sin anotaciones, Municipal y Cobán Imperial reparten puntos en el estadio El Trébol

-

Ni con un penal a favor Municipal encontró la manera de sacarle ventaja a Cobán Imperial (0-0) en su duelo por la fecha 18 del torneo Clausura 2026 y repartió puntos frente a su público en el estadio El Trébol, aunque sí le alcanzó para mantenerse firme en la parte alta de la clasificación.

MÁS DEL TORNEO: Fredy Pérez se hace figura en el empate crema ante Mictlán

En una primera mitad bastante dinámica, la primera de peligro fue para la visita, cuando Thales Moreira (minuto 11) probó de cabeza tras un tiro de esquina de Janderson Pereira, pero la pelota se fue a un lado del marco defendido por Braulio Linares.

La respuesta escarlata estuvo en los pies de Alejandro Cabeza, un par de minutos más tarde, cuando punteó un centro de Cristian Hernández y obligó a Tomás Casas a emplearse al máximo.

Sobre el 21, Thales se vistió de héroe precisamente contra Cabeza. El ecuatoriano recibió de Erik López, se quitó de encima a un par de jugadores con un recorte (incluido al arquero Casas), y cuando remató, el defensa brasileño apareció para desviar el remate con la frente y ahogar el grito de la afición presente.

Uri Amaral tuvo la más clara para los cobaneros. El atacante recibió un pase de Pereira, pero no le dio buena dirección a su disparo.

Antes del descanso, Nicolás Samayoa estuvo a punto de "abrir la lata" con un testarazo incómodo que casi sorprende a Casas, aunque para mala fortuna del edil, la pelota no tomó buena dirección.

“ Nos vamos con un sabor agridulce porque buscamos el resultado, pero lastimosamente no se nos abrió el marco en el duelo ” Pedro Altán, mediocampista de Municipal

No quiso entrar

Para la segunda mitad, los dirigidos por Mario Acevedo tomaron un poco más el control, producto también del ingreso de Rudy Barrientos y Pedro Altán. Este último tuvo una doble ocasión en el área, al 70, aunque su primer remate lo bloqueó Marcos Acosta y su cabezazo posterior se fue por arriba.

Eso sí, fue el paraguayo López quién protagonizó una dorada ocasión para darle los tres puntos a Municipal desde el punto penal (81), luego de una mano de Marco Rivas en el área, pero el derechazo del atacante escarlata tomó demasiada altura, pegó en el travesaño y rebotó afuera.

De esta manera, los rojos están igualados en puntos con Comunicaciones (29), mientras que los príncipes azules aparecen cerquita con 28.