Accidente de microbús que partió de Antigua Guatemala deja ocho muertos en Honduras

-

En el percance se registraron otras siete personas heridas confirmaron las autoridades hondureñas, las víctimas habían visitado Guatemala por Semana Santa.

Un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, Honduras, dejó como saldo ocho personas fallecidas y siete más heridas, según informaron los cuerpos de socorro de ese país.

La información preliminar señala que el percance involucró a un microbús tipo coaster que había salido desde Antigua Guatemala con destino hacia las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, las víctimas se transportaban en la unidad de pasajeros cuando, por causas que aún son objeto de investigación, el vehículo colisionó contra la rastra de un tractor que circulaba sobre la carretera.

El microbús chocó contra otro vehículo y volcó sobre la vía. (Foto: Reses sociales / Soy502)

El impacto provocó que el conductor perdiera el control del microbús, lo que derivó en un choque contra otro vehículo y el posterior vuelco de ambas unidades.

Equipos de emergencia trasladaron a siete personas heridas hacia un centro asistencial, mientras que en el lugar del accidente quedaron los cuerpos de las víctimas mortales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.

* Con información de El País de Honduras.