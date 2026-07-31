Comunicaciones apunta a su primera victoria en el torneo

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Ante el otro recién ascendido y sin el desgaste que significó la Copa Centroamericana para algunos equipos guatemaltecos; Comunicaciones se reporta listo para hacer su debut en casa, en la segunda jornada del Apertura 2026.

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Tras empatar de visita ante Suchitepéquez, los cremas intentarán sumar su primer triunfo del campeonato ante San Pedro, que se estrenó en la Liga Bantrab con un sorpresivo triunfo 1-0 ante el subcampeón Xelajú.

Los albos apuntan a ser protagonistas y están obligados a pelear por el título, luego de una temporada anterior para el olvido, en la que pelearon por evitar el descenso. Lo que no les dio chance de pensar en participar en una competencia internacional.

La Liga Bantrab no se detiene. ¡Llega la Jornada 2 del Apertura 2026! ⚽



Presentado por @Tigo_GT



Jornada 2 | Primera Vuelta

⚽ Categoría Mayor – Fase de Clasificación

Sábado 1, domingo 2, lunes 3 y miércoles 19 de agosto#LigaBantrab #Apertura2026 pic.twitter.com/JpNd2V9sbR — Liga Bantrab (@LigaBantrab) July 31, 2026

Siempre de la mano del técnico chileno Marco Antonio Figueroa, Comunicaciones pretende iniciar el conteo de victorias ante los shecanos, que son dirigidos por el guatemalteco Edwin Vásquez.

El mediocampista ofensivo Jonathan Moncada será baja por una lesión en la rodilla, tras un resbalón en el juego del pasado fin de semana. Marco Domínguez podría ocupar su posición.

Volvemos a casa.



Este sábado nos reencontramos en el Cementos Progreso para vivir juntos nuestro primer partido de local del Torneo Apertura 2026



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Niños menores de 10 años ingresan GRATIS, excepto en Palco.#VamosCremas pic.twitter.com/Eovoju6WLk — Comunicaciones FC (@CremasOficial) July 29, 2026

Más partidos

La jornada se completa con los duelos entre Mixco y Suchitepéquez y Guastatoya contra Malacateco, este sábado. Tras empatar ante Cartaginés, Municipal volverá a la acción este domingo ante Marquense en San Marcos.

Xelajú recibirá a Aurora el lunes y Antigua reprogramó su juego ante Cobán para el 19 de agosto.