Dodgers celebran la "Noche de herencia guatemalteca" con una victoria

En el "Dodger Stadium" el jueves Los Angeles Dodgers celebraron la "Noche de la Herencia Guatemalteca" con una victoria para la casa.
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Los Angeles Dodgers jugaron contra los Seattle Mariners el jueves 30 de julio de 2026 en el "Dodger Stadium", con un evento dedicado a Guatemala, llevándose el triunfo con un marcador de 6-2.
Agrupaciones nacionales de música, baile tradicional y pop se dieron cita en el evento que destaca las raíces de muchos migrantes nacionales.
Mari, cantante estadounidense de origen guatemalteco mostró su talento y Samuel Tejada, intérprete cristiano de origen guatemalteco se encargó de cantar el himno nacional de Estados Unidos.
De manera oficial se inmortalizó el evento de 2026 con una jersey exclusiva que destacó los volcanes del país.
También se vendió comida nacional como plátanos fritos con crema, shucos, tostadas y otros antojitos típicos.
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