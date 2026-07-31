¡Tránsito complicado! Así está el paso vehicular este viernes

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Varios hechos viales complican el paso vehicular en distintos puntos de la ciudad.

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Durante la tarde de este viernes 31 de julio se han reportado varios incidentes vehiculares que complican el paso.

Uno de los hechos viales que más complican el tránsito es una colisión en la 6 calle 6 avenida de la zona 9, que involucró entre cuatro y seis vehículos.

Debido a la magnitud del accidente, se coordinó con cuerpos de socorro. Además, el paso quedó totalmente obstaculizado desde el tramo que conduce al bulevar Liberación, por lo que se recomienda buscar rutas alternas.

En otro hecho, un cabezal que presenta fallas mecánicas interrumpe el paso en el Periférico adelante del Puente Villalinda con dirección a la colonia 4 de febrero, por lo que se coordinó para retirar el transporte pesado.

En Santa Catarina Pinula un vehículo presenta fallas, por lo que se coordina para poder retirarlo lo antes posible.

Colisiones complican el paso

Mientras, en la avenida Bolívar surgió un accidente que involucró a dos motocicletas y un camión. De este hecho no se reportaron lesionados

Otra colisión también se reportó en el bulevar Landívar, donde una motocicleta y otros dos vehículos sufrieron una colisión. Debido a la magnitud, se coordinó con bomberos.

Otro vehículo y una motocicleta chocaron al final de la avenida Hincapié de la zona 13 por lo que el motorista será trasladado a un centro asistencial.