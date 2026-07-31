Así quedó un vehículo tras perder el control en el Libramiento de Chimaltenango

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial local.
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Durante la tarde de este viernes 31 de julio, un accidente de tránsito se reportó en el Libramiento de Chimaltenango.
Un vehículo particular perdió el control y terminó volcado sobre la carretera.
Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar y atendieron a dos personas que presentaban heridas. Tras estabilizarlos fueron trasladados a un centro asistencial para quedar bajó atención médica.
En las imágenes que documentaron los socorristas se observa que el vehículo obstaculiza parcialmente el paso.
Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) quienes regulan el paso mientras se retira el vehículo.