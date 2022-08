"La Academia" lanza advertencia sobre votaciones a través de bots

"La Academia" alertó a los internautas acerca de bots en el sistema de votación de los alumnos, advirtiendo que los conteos que realizados por este método no serán válidos.

A través de las cuentas oficiales del reality se informó que los votos hechos con programas informáticos automáticos no tendrán valor, pues ellos pueden detectar estas anomalías con una programa especial.

"El sistema de votos de La Academia cuenta con un módulo de seguridad dejándose de contabilizar aquellos votos que se detecta son generados por bots y no por una actividad natural de un humano. Si realmente quieren apoyar a un alumno, no usen bots, esos votos no le van a sumar", se lee.

El aviso se dio luego de que se viralizara un video en TikTok donde una usuaria tenía 3 teléfonos activados para dar click en el rostro de uno de los participantes.

El programa anunció que está abierta la posibilidad de votar por el participantes favorito las veces que se desee, esto generó que muchos optaran por estas formas de lograr que su favorito llegue a la final.

