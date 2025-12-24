La "Canción de Navidad" de Ricardo Arjona que no se encuentra en sus discos

Debido a las fiestas se recordó una canción que Ricardo Arjona interpretó de manera espontánea, que no se encuentra en un álbum de estudio.
Se trata de "Canción de Navidad" una pieza inédita que el cantautor guatemalteco compartió en el programa de televisión "Siempre en Domingo", en un especial de la época.
La letra es una dura reflexión al verdadero significado de la celebración, el nacimiento de Jesús, y al consumismo y falta de amor y de empatía de muchos.
"Navidad es más que un viejo barbas blancas que regala solo a aquellos que aprendieron a escribir", es una de las estrofas que aplauden algunos y ofende a otros.
El tema fue interpretado en la celebración de 1992, en el famoso show mexicano. conducido por Raúl Velasco, donde los artistas del momento interpretaban sus éxitos.
