La Fábrica representa a Guatemala en torneo internacional en San Diego, California

-

La Fábrica fue fundada por los hermanos Josué Aragón y Marvel Aragón, quienes son exjugadores de la Liga Nacional de Guatemala.

La academia de fútbol "La Fábrica" puso en alto el nombre de Guatemala al participar en el prestigioso Sur College Cup, realizado en San Diego, California, Estados Unidos, en la categoría infantil para jugadores nacidos entre 2012 y 2014.

La delegación guatemalteca viajó el pasado 1 de diciembre hacia Lancaster, California, donde realizó un campamento de preparación que incluyó entrenamientos intensivos y partidos amistosos.

La expedición estuvo integrada por 16 niños, dos entrenadores, personal administrativo y una nutricionista. (Foto: cortesía)

Este proceso se llevó a cabo gracias a una alianza con la Academia Albión, dirigida por Hany Helmy, lo que permitió a los jóvenes futbolistas entrenar en instalaciones de alto nivel antes del inicio del torneo.

En total, la expedición estuvo integrada por 16 niños, dos entrenadores, personal administrativo y una nutricionista, brindando acompañamiento profesional en todas las áreas.

Guatemala estuvo presente en la categoría infantil para jugadores nacidos entre 2012 y 2014. (Foto: cortesía)

El torneo cuenta con una fase clasificatoria de tres partidos, en la que únicamente el primer lugar avanza a la siguiente ronda, elevando el nivel de exigencia para todos los equipos participantes.

La familia Mejía, originaria de Zacapa, son migrantes desde hace 20 años. (Foto: cortesía)

Proyecto de prevención

La academia La Fábrica fue fundada por los hermanos Josué Aragón y Marvel Aragón, exjugadores de la Liga Nacional de Guatemala, quienes militaron en clubes como Municipal, Cobán Imperial, Petapa y Mixco.

El proyecto nació como una iniciativa de prevención de la violencia, ofreciendo formación deportiva y espacios seguros para niños y jóvenes.

: cortesía pic.twitter.com/L41CO9bKuR — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 6, 2025

Actualmente cuenta con categorías desde los 6 hasta los 18 años, y mantiene conexiones directas con el equipo mayor de Mixco, en la Liga Nacional, donde jugadores formados en La Fábrica han logrado integrarse desde los 13 años a las fuerzas básicas de los "chicharroneros".

La participación en Estados Unidos representó para los niños una experiencia invaluable, combinando competencia internacional, crecimiento personal y aprendizaje dentro de un ambiente deportivo de alto nivel.