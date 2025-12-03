Los guatemaltecos en la lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants 2025"

-

El esperado listado de los "Latin America's 50 Best Restaurants 2025" incluyó a estos restaurantes guatemaltecos.

El evento se llevó a cabo por primera vez en Antigua Guatemala, con varios días donde la gastronomía nacional destacó entre los chefs más prestigiosos de la región.

La celebración estuvo llena de encuentros culinarios, viajes mágicos por los sabores locales y recorridos de los mejores sitios que ofrece la Ciudad de las Flores. La noche del 2 de diciembre cerró con broche de oro con el esperado conteo donde 4 restaurantes del país fueron nombrados.

"Sublime" en el puesto No. 19 y nombrado "El mejor restaurante de Guatemala"

Captura la esencia de Guatemala a través de un menú degustación creado por el chef Sergio Díaz en colaboración con la antropóloga Jocelyn Degollado. Fusiona tradiciones precolombinas, el mestizaje colonial y sabores contemporáneos.

La experiencia se desarrolla a lo largo de un menú de 12 platos con opción a la carta, que invita a los comensales a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del país. Ofrece diversos espacios, desde mesas al aire libre hasta salones privados, además de un elegante bar de cócteles de estilo vintage y vistas a la cocina semiabierta.

"Diacá" en el puesto No. 37

Fundado por la chef Débora Fadul se enfoca en la Cocina Explorativa de Raíz, al celebrar la riqueza natural y cultural del país, utilizando únicamente ingredientes locales y de temporada, los agricultores que ofrecen los productos para el restaurante son parte de la com. Ofrece experiencias gastronómicas como menús de degustación y servicios de catering.

"Mercado 24" en el puesto No. 42

Su cocina se inspira en los 23 mercados municipales de la Ciudad de Guatemala, por ello se consideran el número 24. Su menú que cambia diariamente según los productos frescos disponibles. Su creador es el chef Pablo Díaz. El menú cambia a diario y combina la cocina guatemalteca tradicional con técnicas e influencias internacionales, resultando en platos modernos y creativos.

Premio especial para Guatemala

Ana restaurante

Recibió el "American Express One To Watch Award 2025", por su defensa de los productores locales, su experimentación creativa con ingredientes guatemaltecos y su trato acogedor,

El chef colombiano Nicolás Solanilla se mudó a Guatemala a los 25 años y capturó su profundo amor por los sabores del país y una gran curiosidad por sus ingredientes e historia lo llevaron a desarrollar un estilo completamente propio. Los recuerdos de Colombia, la exploración de las tradiciones culinarias guatemaltecas y el deseo de forjar conexiones auténticas a través de la comida, se fusionan en una experiencia gastronómica única.

El menú se lee casi como una biografía, entrelazando sutiles influencias colombianas con platos arraigados en los productos y la tradición guatemalteca. Desde el plato emblemático de tomate de herencia con sal negra del último artesano de este producto, hasta la continua experimentación con ingredientes locales como el loroco, Ana ofrece una experiencia relajada y familiar que rechaza la rigidez de la alta cocina en favor de la calidez, la memoria y el cariño.

"Ana" también quedó en el puesto No. 95 del 51 al 100.

