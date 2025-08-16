Accidente en bulevar Liberación provoca derrame de líquidos

Una colisión entre dos vehículos se registró en el bulevar Liberación, zona 8 de la ciudad de Guatemala.
Una colisión entre dos vehículos se produjo este 16 de agosto en el bulevar Liberación y 11 avenida de la zona 8 capitalina.
Esto provocó el derrame de líquidos en la vía pública. Por ello, personal de Limpia y Verde tuvo que realizar labores de limpieza en el área.
Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que uno de los vehículos involucrados no contaba con la documentación vigente. Además, que la colisión causó daños en varias jardineras ubicadas en la zona.
"Uno de los vehículos no tiene vigente la documentación. Hay jardineras dañadas", dijo Montejo.