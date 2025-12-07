Accidente de tránsito deja un muerto y cuatro heridos este domingo

Cuatro personas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial debido a las heridas que presentaban, los hechos ocurrieron en Alta Verapaz.
Un accidente de tránsito se registró en el cruce a Tierra Blanca, en el municipio de San Miguel Tucurú, en el departamento de Alta Verapaz.
El conductor de un vehículo perdió el control por motivos que se desconocen, provocando que se saliera de la cinta asfáltica y volcara.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar y junto a vecinos del sector lograron rescatar a los heridos.
Se reportaron cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Centro de Atención Permanente.
Posteriormente, estas personas que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo, fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Cobán.
En el lugar queda una persona que ya no contaba con signos vitales, según indicaron los socorristas.
Por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para realizar las respectivas diligencias.