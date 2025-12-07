Camioneta vuelca tras un accidente en la calzada Raúl Aguilar Batres

Una camioneta quedó volcada tras accidentarse en la calzada Raúl Aguilar Batres, la tarde de este domingo.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 7 de diciembre, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 55 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Por motivos que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control y quedó volcado a un costado de la carretera.
Debido a este percance vial, los tripulantes del automotor sufrieron lesiones, las cuales son atendidas por los Bomberos Municipales.
El tránsito se ve afectado debido a esta emergencia, donde ya se encuentra la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando la escena.