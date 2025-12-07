Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Camioneta vuelca tras un accidente en la calzada Raúl Aguilar Batres

  • Por Geber Osorio
07 de diciembre de 2025, 16:03
Ciudad de Guatemala
La camioneta quedó volcada sobre la banqueta en la zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)

La camioneta quedó volcada sobre la banqueta en la zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)

Una camioneta quedó volcada tras accidentarse en la calzada Raúl Aguilar Batres, la tarde de este domingo. 

OTRAS NOTICIAS: Este es el gigantezco diablo que se quemará este domingo en Mixco

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 7 de diciembre, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 55 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Por motivos que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control y quedó volcado a un costado de la carretera. 

Debido a este percance vial, los tripulantes del automotor sufrieron lesiones, las cuales son atendidas por los Bomberos Municipales.

El tránsito se ve afectado debido a esta emergencia, donde ya se encuentra la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando la escena.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar