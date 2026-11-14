Conductor fallece tras accidentarse en la Aguilar Batres

Un accidente de tránsito en la Calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11, dejó como saldo una persona fallecida.
OTRAS NOTICIAS: Gobierno prepara nueva Ley de Contrataciones y otra iniciativa sobre inversiones
Una persona fallecida fue el saldo de un accidente de tránsito en la madrugada de este sábado 14 de noviembre, según reportaron los Bomberos Voluntarios.
El accidente ocurrió en la Calzada Raúl Aguilar Batres y 24 calle, zona 11 capitalina.
La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar al lugar constataron que la víctima presentaba politraumatismo, por lo que había fallecido.
La víctima se conducía en una motocicleta al momento del accidente, la cual quedó a un costado.