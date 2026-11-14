Gobierno prepara nueva Ley de Contrataciones y otra iniciativa sobre inversiones

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El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Ejecutivo trabaja en dos propuestas legislativas que serán presentadas al Congreso de la República.

El Gobierno prepara una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado, así como otra iniciativa relacionada con inversiones, según confirmó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa denominada La Ronda, de este viernes.

El mandatario fue consultado sobre la posibilidad de impulsar nuevas reformas legislativas, luego de la aprobación de varias leyes en el Congreso, entre ellas la normativa relacionada con el proyecto del Metro Riel.

"Nosotros estamos preparando una nueva ley de compras y contrataciones. Gracias por mencionarlo porque es una ley muy importante y la vamos a llevar al Congreso en su momento", expresó.

Arévalo explicó que la elaboración de esta propuesta es compleja debido a su extensión y aclaró que el Ejecutivo también trabaja en otra legislación relacionada con inversiones.

"En realidad son dos leyes. Hay una ley de compras y contrataciones del Estado y hay otra ley sobre inversiones que tiene que desarrollarse", señaló.

Sin embargo, el gobernante no precisó cuándo serán presentadas las iniciativas ni detalló los cambios que contendrán.

El presidente Bernardo Arévalo se refiere a las iniciativas para crear una nueva Ley de Contrataciones y otra sobre inversiones. Video: Wilder López https://t.co/68ruVd6J5K — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 14, 2026

Agenda legislativa

El presidente también se refirió a la agenda legislativa que impulsa el oficialismo en el Congreso y mencionó la aprobación de la ley de puertos, así como otras propuestas relacionadas con aeropuertos, infraestructura prioritaria y combate al lavado de dinero.

En cuanto al Metro Riel, el proyecto cuenta con un marco legal específico aprobado por el Congreso el 27 de octubre, mediante el Decreto 24-2026.

Esta normativa establece procedimientos especiales para las contrataciones relacionadas con el sistema ferroviario, distintos de los contemplados en la actual Ley de Contrataciones del Estado.

La nueva propuesta anunciada por Arévalo, en cambio, estaría relacionada con el régimen general de compras y contrataciones públicas.