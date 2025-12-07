¡Partidazo de 5 goles! Achuapa toma la delantera ante Mixco en la ida de cuartos

-

El Deportivo Achuapa tomó ventaja contra Mixco al derrotarlo este domingo 3-2 en el estadio Winston Pineda, en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025.

A los cebolleros les basta como mínimo un empate por cualquier marcador el próximo miércoles; la derrota por un gol de diferencia le da la clasificación a los chicharroneros, por mejor posición en la tabla (segundo contra séptimo).

La visita se puso en ventaja apenas en el minuto 8 por medio de Yonatan Pozuelos, pero una falta de Jeshua Urízar, expulsado por esa acción, sobre Agustín Maziero se sancionó como penalti y permitió la igualdad gracias al acierto del propio afectado, en el 19.

A pesar de jugar con uno menos, los mixqueños supieron resistir los embates de los locales hasta que en el 41, Érick Sánchez, firmaba la voltereta para los jutiapanecos, a pase de Alexis Matta.

Lejos de replegarse, el elenco de Fabricio Benítez más bien fue cauteloso y cuando vio la oportunidad se fue al frente con una combinación de Pozuelos con Facundo González que culminó con la anotación del goleador de la fase regular, Nicolás Martínez, en el 48.

Una desconcentración en un saque de esquina privó a los chicharroneros de salir bien parado, ya que Carlos Castrillo le ganó en el salto a José Bolaños y de cabeza mandó el balón a la red, para el definitivo 3-2, en el 59.