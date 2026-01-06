Congreso pone en marcha la integración de la Comisión Postuladora del MP

-

El Congreso discutirá en sesión extraordinaria la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación que evaluará a los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

El Congreso de la República se prepara para dar inicio formal al proceso de conformación de la Comisión de Postulación para la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), acción prevista para el martes 13 de enero de 2026, a partir de las 14:00 horas.

Según el Orden del Día, el Pleno conocerá y discutirá el acuerdo legislativo que convoca a la integración e instalación de la postuladora del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

(Imagen: captura de pantalla)

La aprobación de este punto permitirá que las entidades que integran la comisión designen a sus representantes y que la misma quede oficialmente instalada para iniciar sus funciones.

Este paso resulta clave dentro del procedimiento constitucional, pues la Comisión de Postulación es la encargada de evaluar los perfiles profesionales y elaborar la nómina de candidatos que será remitida al Presidente de la República para la designación del Fiscal General.

La agenda también contempla la juramentación e instalación de la Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, una vez se hayan recibido oficialmente los nombres de los profesionales propuestos por las entidades correspondientes.

(Imagen: captura de pantalla)

Otros puntos

Previo a la discusión de este acuerdo, los diputados conocerán una resolución de la Corte de Constitucionalidad relacionada con un expediente de amparo en única instancia, así como oficios enviados por el bloque legislativo Visión con Valores (VIVA), incluidos en el despacho calificado de la sesión extraordinaria.

Además, el Pleno abordará la discusión de varios proyectos de ley en primer, segundo y tercer debate, así como la elección de un representante para la Comisión de Derechos Humanos y el apartado de mociones y proposiciones.