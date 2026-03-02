Emoción al Límite: Mazariegos Gana MX1 y MX2 en el Campeonato Nacional

-

El amo y señor de la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocros 2026, fue el piloto de Huehuetenango, José Manuel Mazariegos Martínez, ya que conquistó el triunfo en las dos categorías más importantes de la competición, MX1 A (250 cc.) y MX2 A (450 cc.), en la jornada que se desarrolló en la pista Vastraxx, ubicada en San Miguel Petapa.

OTRAS NOTICIAS: Guatemaltecos completan el intenso Maratón de Tokio 2026

Este domingo se levantó el telón del certamen guatemalteco de motocros, y con ellos, los mejores pilotos del país se dieron cita para conquistar los primeros puntos de la competición. De esta manera, Mazariegos, quien representa a la Asociación de Huehuetenango, conquistó la victoria en los dos hits de competencia, de las categorías más importantes del certamen, para consolidarse nuevamente como uno de los favoritos al título.

Mazariegos fue seguido por Adrián Harders (Guatemala), y Rolando Castillo (Huehuetenango), quienes, ocuparon la primera y segunda plazas, respectivamente. Con ello, los primeros tres pilotos, repitieron podio, en las divisiones más relevantes del certamen guatemalteco de este deporte.

La corredora, Marcela Melgar, se llevó la victoria en la división femenina, del Campeonato Nacional de Motocros 2026. (Foto: PSLMX)

El múltiple campeón nacional en varias divisiones durante muchas temporadas, Jorge "Chochi" González, se hizo con la victoria en la división de Veteranos. En las categorías de iniciación, Mateo Solís, se hizo con el triunfo en 50 cc., seguido por Víctor Mejía y José Peralta.

Julián Tabarini, hizo gala de su habilidad en 60 cc., para llevarse la victoria, luego de dos triunfos en las mangas de competencia; mientras que, Thiago Masis, y Kian Diem, ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

En una de las categorías que genera mayor expectativa: la división Femenina, Marcela Melgar conquistó el triunfo, y fue seguida por María Fernanda Martínez, la hija del reconocido piloto Juan Martínez; mientras que el tercer puesto fue para, Fátima Villagrán, de Puerto Barrios, quien es la campeona 2025.

A la pista Vastraxx, se dieron cita más de 100 pilotos, que ahora se prepararán para la siguiente cita, la cual será el próximo 28 y 29 de marzo, en San Benito, Petén.