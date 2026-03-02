Guatemaltecos completan el intenso Maratón de Tokio 2026

-

La bandera azul y blanco volvió a hacerse presente en Asia. Varios guatemaltecos que residen en la capital japonesa participaron este domingo en la Maratón de Tokio 2026, una edición histórica que celebró el vigésimo aniversario de esta prestigiosa competencia, cuya primera carrera se disputó en 2007.

OTRAS NOTICIAS: Mariana Prera conquista Campeonato Centroamericano de Campo U13

La prueba, que recorrió los tradicionales 42.195 kilómetros por las principales calles de Tokio, reunió a miles de corredores de todo el mundo. Entre ellos destacaron varios chapines que, sin importar la edad —jóvenes, adultos e incluso mayores—, se sumaron al reto con un mismo objetivo: superarse a sí mismos y portar con orgullo la bandera de Guatemala en territorio asiático.

Envueltos con los colores nacionales, los corredores guatemaltecos compartieron imágenes tras cruzar la meta, mostrando con emoción sus medallas y celebrando haber completado una de las maratones más exigentes del continente. Más allá de los tiempos registrados, su participación simbolizó perseverancia, identidad y orgullo patrio en uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

En el plano competitivo, el etíope Tadese Takele se consagró campeón en la rama masculina por segundo año consecutivo, tras haber ganado también en 2025. Takele firmó un impresionante tiempo de 2 horas, 3 minutos y 37 segundos para quedarse con la medalla de oro. En la categoría femenina, la victoria fue para la keniana Brigid Kosgei, quien detuvo el cronómetro en 2 horas, 14 minutos y 29 segundos, reafirmando su calidad en el circuito internacional.

La maratón también incluyó la categoría en silla de ruedas, donde el suizo Marcel Hug se impuso en la rama masculina, mientras que la suiza Catherine Debrunner conquistó el primer lugar en la femenina.