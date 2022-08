Actor guatemalteco de "Spiderman Far From Home" Tony Revolori visitó su tierra

El actor de origen guatemalteco Tony Revolori visitó su tierra de vacaciones previo a iniciar el nuevo proyecto cinematográfico en el que participará.

Revolori, quien encarnó a Flash Tompson en "Spiderman Far From Home" y además fue protagonista de "The Grand Budapest Hotel", se hospedó en un hotel boutique de Antigua Guatemala, disfrutando de sus raíces.

(Foto: Oficial)

En un video enviado en exclusiva a Soy502 Revolory aparece conversando desde la Ciudad Colonial, esperando tomar cerveza nacional y disfrutar del ron más famoso.

Tony se prepara para iniciar la grabación de la cinta de terror satírico "Scream 6" donde compartirá créditos con la actriz Samara Weaving. La nueva entrega está programada para marzo del 2023.

(Foto; Instagram)

Tony Revolori nació en Estados Unidos, de padres guatemaltecos (Mario y Sonia Quiñónez); creció en Anaheim, California y vivió al frente de las cámaras desde los 2 años.

MIRA EL VIDEO: