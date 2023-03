Actor de Marvel arrestado en Nueva York por violencia doméstica

Un comunicado de la Policía de Nueva York informó que el actor Jonathan Majors fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica.

La captura tuvo lugar el pasado sábado durante la mañana, luego de una supuesta disputa doméstica entre el actor de la más reciente película de Ant-Man y una mujer desconocida de 30 años.

View this post on Instagram A post shared by Marvel Studios (@marvelstudios)

La policía encontró a la mujer con heridas en la cabeza y cuello, en específico una laceración en la oreja y moretones en su cuello.

Este domingo 26 la defensora penal, Priya Chaudhry, comunicó que el artista es completamente inocente y que existen pruebas que lo demuestran. Entre estas, un video del incidente, declaraciones de testigos y declaraciones de la mujer desconocida retractándose de las acusaciones.

US Army & Team DDB bring back one of the most famous taglines in advertising history. In epic fashion, Jonathan Majors walks through 247 years of Army history, overcoming seemingly insurmountable obstacles & giving a skeptical new generation a reason To Be All You Can Be. #client pic.twitter.com/CN2tQQBDRR — DDB Worldwide (@DDB_Worldwide) March 8, 2023

Lo sucedido ya ha tenido repercusiones, pues hace poco menos de un mes el actor de Creed III apareció en los anuncios Be All You Can Be del Ejercito Estadounidense. Este domingo la entidad ha decido retirar los anuncios donde aparece el actor.