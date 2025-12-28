Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Velan a artesano fallecido en el accidente en el kilómetro 172

  • Por Otros Autores
28 de diciembre de 2025, 12:13
El hombre de 60 años era artesano y se dedicaba a la carpintería. (Foto: Jose García/Nuestro Diario)

El hombre de 60 años era artesano y se dedicaba a la carpintería. (Foto: Jose García/Nuestro Diario)

El artesano Antonio Vicente Velásquez había viajado a la ciudad capital para entregar un pedido.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a las 15 víctimas fallecidas tras accidente en el en kilómetro 172 

En el cantón Chotacaj, Totonicapán, familiares, amigos y vecinos se reunieron para velar el cuerpo del artesano Antonio Vicente Velásquez Chuc, de 60 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes  26 de diciembre en el kilómetro 172 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Velásquez Chuc era artesano dedicado a la carpintería; según relataron personas cercanas, había viajado a la ciudad capital para entregar un pedido. Tras cumplir con el encargo, emprendió el retorno a su comunidad. 

El artesano Antonio Vicente Velásquez había viajado a la ciudad capital para entregar un pedido. (Foto: Jose García/Nuestro Diario)
El artesano Antonio Vicente Velásquez había viajado a la ciudad capital para entregar un pedido. (Foto: Jose García/Nuestro Diario)

En el trayecto, el bus de Transportes Sinaloa en el que se desplazaba, por causas que aún están en investigación, cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad dejando 15 fallecidos y 22 personas heridas. 

Ante la magnitud de la tragedia gobierno decretó luto nacional. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Ante la magnitud de la tragedia gobierno decretó luto nacional. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo es velado en su vivienda donde el sepelio se realizará este domingo a las 14:00 horas en el cementerio San Pedrito, en el mismo cantón.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar