Velan a artesano fallecido en el accidente en el kilómetro 172

En el cantón Chotacaj, Totonicapán, familiares, amigos y vecinos se reunieron para velar el cuerpo del artesano Antonio Vicente Velásquez Chuc, de 60 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 26 de diciembre en el kilómetro 172 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Velásquez Chuc era artesano dedicado a la carpintería; según relataron personas cercanas, había viajado a la ciudad capital para entregar un pedido. Tras cumplir con el encargo, emprendió el retorno a su comunidad.

En el trayecto, el bus de Transportes Sinaloa en el que se desplazaba, por causas que aún están en investigación, cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad dejando 15 fallecidos y 22 personas heridas.

El cuerpo es velado en su vivienda donde el sepelio se realizará este domingo a las 14:00 horas en el cementerio San Pedrito, en el mismo cantón.