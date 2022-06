Actor de popular serie de Netflix confesó haber asesinado a su mamá

Ryan Grantham, actor de "Riverdale", confesó haber asesinado a su madre y reveló que planeaba atacar a alguien más.

Ryan Grantham, el actor de la reconocida serie "Riverdale", admitió haber asesinado a su madre en marzo de 2020.

La declaración fue dada al pasado martes, en la Corte Suprema en la provincia de Columbia. Según el reporte, el actor de 24 años mató a su madre mientras ella tocaba piano en su casa.

Ryan Grantham es reconocido por su actuación en "El diario de Greg" y "Riverdale". (Foto: Milenio)

De acuerdo con la cadena CBC de Canadá, el actor se declaró culpable de un asesinato en segundo grado cometido contra su madre el 31 de mayo de 2020.

El pasado lunes, durante la audiencia mostraron videos en los que Grantham ensayaba el asesinato de su madre, incluso se observa cómo el actor muestra el cadáver.

Por si fuera poco

Lo que causó aún más indignación en la audiencia, es la confesión que hizo sobre querer asesinar a una segunda persona: Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá.

Según Grantham, esa fue la razón por la que mató primeramente a su madre, pues "no quería que ella viera el acto violento que iba a cometer".

El actor Ryan Grantham planeaba asesinar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. (Foto: Sportskeeda)

Los hechos

Un día después de matar a su madre, el joven llevó en su auto tres pistolas, 12 bombas molotov, municiones, artículos para acampar y un mapa con dirección a Rideau Cottage, lugar donde reside el ministro canadiense.

Sin embargo, mientras emprendía el viaje que duraría al menos 50 horas, decidió entregarse a la policía en Vancouver. A partir de ese día, ha pasado 25 meses en prisión preventiva.

"No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que he desperdiciado mi vida", expresó el joven frente a la corte.

El actor será sentenciado con cadena perpetua. Pero, por declararse culpable, existe un período de tiempo en el que podrá pedir libertad condicional que abarcaría entre 17 y 18 años en prisión.