Clara Alvarado, quien interpretó a "Ariadna" en la primera temporada de "La Casa de Papel", de Netflix, ejerce también su profesión como enfermera y está ayudando en la peor crisis de salud que atraviesa España y muchos países alrededor del mundo.

En la famosa serie, ella interpretó al personaje de la rehén que fingió estar enamorada de "Berlín" para sobrellevar de mejor manera el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿La recuerdas?

Así lucía su personaje (Foto: Cosmopolitan)

A pesar del cansancio, Alvarado habló con periodistas de Cosmopolitan y contó cómo está viviendo esta nueva misión que podría haber salido del guión de una película de miedo.

¿Habías ejercido antes esta segunda profesión?

"¡No, y voy y me meto en la guerra del coronavirus!"

¿Te costó tomar la decisión?

"Evidentemente. No es una decisión liviana. La primera persona que debe ser responsable consigo misma debo ser yo. Dada la situación de Madrid estuve viendo lugares en los podría trabajar y pregunté a varias enfermeras. Finalmente, tras varias entrevistas, conseguí dar con un centro en el que más o menos me garantizaban un hueco en el que iba a poder ayudar".

¿La situación es tan grave como vemos en las noticias?

"En mi caso, trabajo en un hospital que no está tan desbordado como los que vemos en televisión, pero que sí está por encima de sus posibilidades, respecto a pacientes y profesionales sanitarios. Ninguno nos damos a basto desde que entramos hasta que salimos, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros cuando entramos en contacto con los pacientes de coronavirus, con todo el sistema de aislamiento. Estamos muy limitados en recursos".

La actriz actuó como una rehén en la temporada I de "La Casa de Papel"

¿Trabajan desprotegidos?

"Sí, llevamos el cuello al aire, no hay gorros, tenemos una mascarilla al día y las gafas las limpiamos nosotros mismos para reutilizarlas. No hay un sistema que ofrezca garantías. Hacemos el protocolo de manera rigurosa, pero no terminas de estar tranquila porque siempre existe la posibilidad de contagio".

¿Sientes miedo al contagio?

"Sí, todos los días. Es muy raro porque estamos todos con la misma sensación. Hay miedo, pero toco madera confiando en mi juventud y sistema inmune fuerte. Sin embargo, en el hospital hay profesionales de todas las edades con problemas y es increíble ver la entrega humana que hay de todo el personal, de ponerse primeros ellos. Estamos en un momento en el que nos viene bien dejar de pensar en uno mismo".

¿Les están haciendo test con todo lo que ha pasado con los falsos?

"Lo acabo de ver y ha sido desalentador. Yo pensé que el primer día me harían un test antes de entrar y no. Estoy trabajando sin saber si lo tengo y los que trabajan conmigo igual".

*Con información de: Cosmopolitan