La actriz guatemalteca, Wendy Rosas, ya es parte de grandes producciones de Hollywood y, ahora, aparece en la serie de Disney Plus "The Falcon and The Winter Soldier".

Soy502 conversó con Rosas para que compartiera un poco acerca de cómo se inspiró a seguir una carrera en la actuación.

Wendy nació y creció en Guatemala, y a los 15 años comenzó a estudiar Artes Escénicas en el Teatro Abril. Tras dos años de profesionalizarse hizo su debut, y a partir de ahí, apareció en 13 obras teatrales.

"En 2014 o 2015, decidí que me iba a enfocar en la universidad y dejaría la actuación, pero siempre regresaba a alguna temporada. Cuando me gradué de la universidad en 2017, algo pasó en mi corazón, trabajaba en otra área, pero me di cuenta de que nada me iba a hacer más feliz que dedicarme de lleno a esto, quería perseguir mi sueño aunque fuera difícil. Una de mis mejores amigas, que vivía en Praga, República Checa, me contó que en el lugar se grababan muchas producciones internacionales, a partir de ello, hice búsquedas para saber dónde podría estudiar allá", contó.

A los 23 años, logró un lugar en el Prague Film School (Escuela de Cine de Praga), de donde se graduó en 2018, de la carrera de actuación con especialización en cine. "Fue un año intensivo, estudiaba de 9 de la mañana a 7 de la noche", agregó la actriz.

Esto la llevó a participar en varios cortometrajes en el país europeo pronto, combinando un trabajo que le permitía buscar otros papeles. Así, logró ser parte de un largometraje estadounidense llamado "Devil", de Nathan Frankowski, en 2019, que aún no se ha estrenado por las restricciones surgidas debido a la pandemia de la covid-19.

La guatemalteca, de 27 años, interpreta a Sophia en esta producción, aunque no puede compartir mucho acerca de su personaje, pues la trama no ha sido estrenada.

Wendy rosas participa en "Devil" película de Nathan Frankowski que aún no ha sido estrenada. (Foto: IMDb)

Además de comerciales y otros proyectos, Wendy Rosas participó en la serie "The Falcon and the Winter Soldier", de Marvel y Disney Plus, donde aparece en el capítulo 1, como compañera de trabajo de RJ.

"Ocurrió en 2020 y este año se estrenó. Para mí es muy gratificante, sobre todo porque estoy a la espera de nuevos proyectos", dijo a Soy502, y contó ademas que entre sus planes está mudarse a España.

Wendy Rosas sigue trabajando para que el nombre de Guatemala se escuche en Hollywood y otras producciones internacionales.

